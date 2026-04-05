Ini Jadwal Tayang Film 'Kupeluk Kamu Selamanya' di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Film drama keluarga yang berjudul Kupeluk Kamu Selamanya akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya produksi Kuy Studios dan Aktina Film itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 30 April 2026.

Kupeluk Kamu Selamanya dibintangi oleh Hana Malasan, Ibnu Jamil, Fanny Ghassani, dan lainnya.

Dalam official trailer yang baru dirilis, Hana Malasan memerankan Naya, seorang Ibu tunggal yang berjuang sepenuh tenaga untuk anaknya, Aksa (Jared Ali). Di tengah itu, Bagaskara (Ibnu Jamil), Ayah Aksa, berupaya untuk memperebutkan hak asuhnya.

Di antara dinamika ‘perebutan’ hak asuh anak antara Naya dan Bagaskara, keduanya juga tetap berusaha selalu hadir untuk Aksa yang harus berjuang dengan kondisi penyakitnya.

Bagaimana Naya dan Bagaskara menyingkirkan ego mereka dan tetap menjadi orang tua yang baik untuk Aksa, seperti sebuah cinta yang tanpa syarat?

Baca Juga: Mawar De Jongh Ceritakan Tantangan Perankan Karakternya dalam Film Terbarunya

Sementara itu, official poster Kupeluk Kamu Selamanya merefleksikan judul film ini, yang memperlihatkan sebuah pelukan hangat yang berarti. Sebuah pesan bahwa seorang Ibu juga boleh memperlihatkan kerapuhannya, dan membutuhkan dukungan sesama Ibu.

Kupeluk Kamu Selamanya menjadi film layar lebar perdana Kuy Studios,.diproduseri oleh Dara Dwitanti dan aktris Dinda Hauw, sekaligus menjadi debut sebagai produser.