Ini Jadwal Tayang Film Laut Bercerita di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Film Laut Bercerita garapan sutradara Yosep Anggi Noen akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya yang diadaptasi dari novel best seller berjudul sama karya Leila S. Chudori itu bakal tayang mulai 29 Oktober 2026.

Menjelang jadwal penayangan, rumah produksi Pal8 Pictures meluncurkan trailer dan poster resmi film tersebut.

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Melalui trailer ini, terlihat Laut Bercerita menceritakan bagaimana ia resah dan bergabung dengan sekelompok dengan cita-cita besar membuat Indonesia yang demokratis.

Biru Laut, yang diperankan Reza Rahadian, bersama teman-temannya bergabung dengan kelompok mahasiswa Winatra dan menggalang pergerakan di saat tiga aktivis lain diadili karena membaca dan mengedarkan buku terlarang.

Selanjutnya Biru Laut dan Winatra semakin aktif mendampingi persoalan-persoalan petani. Namun, di suatu malam, Biru Laut, bersama beberapa tokoh Winatra, tiba-tiba menghilang satu per satu. Mereka tak bisa ditemukan. Seluruh keluarga, kawan, kekasih mencoba mencari jejak mereka.

Asmara Jati, adik Biru Laut, diperankan Yunita Siregar, menjadi simbol yang merawat harapan dan kekuatan. Dia terus mencari jawaban di mana keberadaan kakak.

Poster resmi Film Laut Bercerita melengkapi narasi film yang membawa napas tentang merawat ingatan bahwa di balik setiap nama, ada keluarga yang masih menunggunya pulang.