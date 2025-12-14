menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Ini Jadwal Tayang Film Malam 3 Yasinan di Bioskop

Ini Jadwal Tayang Film Malam 3 Yasinan di Bioskop

Ini Jadwal Tayang Film Malam 3 Yasinan di Bioskop
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wulan Guritno dan Shaloom Razade, pemain film Malam 3 Yasinan. Foto: Dok. Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru yang bertitel Malam 3 Yasinan bakal segera tayang di bioskop.

Karya persembahan Helroad Films dan Alkimia Production itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Januari 2026.

Menjelang tayang, Malam 3 Yasinan yang merupakan garapan sutradara Yannie Sukarya itu merilis official trailer, menampilkan horor misteri keluarga konglomerat pemilik pabrik gula.

Baca Juga:

Official trailer Malam 3 Yasinan memperlihatkan intrik keluarga besar Opa Hendra (Piet Pagau). Selepas kematian Sara (Shaloom Razade) yang merupakan kembaran Samira, juga diperankan Shaloom, konflik keluarga besar semakin terkuak.

Selama ini, Opa Hendra ingin menjaga stabilitas keluarga besarnya: 'Menjunjung tinggi kebaikan dan merahasiakan semua keburukan' adalah yang dipercaya Opa Hendra.

Namun, intrik keluarga besar yang melibatkan pertumpahan darah menguak misteri tentang sesuatu yang sebenarnya terjadi di rumah besar Opa Hendra. Tentang apa yang terjadi pada kematian Sara.

Baca Juga:

Selain menampilkan visual yang menarik di tengah perkebunan tebu, adegan-adegan dalam trailer juga menghadirkan teror yang mengintai setiap anggota keluarga. Kini, Sara datang dengan penuh ancaman, bersiap melukai semua yang terlibat dan menutupi kebohongan.

Film Malam 3 Yasinan disutradarai oleh Yannie Sukarya, diproduseri Helfi Kardit, Wulan Guritno, Amanda Gratiana Soekasah, dan Janna Joesoef.

Film horor terbaru yang bertitel Malam 3 Yasinan bakal segera tayang di bioskop.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI