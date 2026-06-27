Ini Jadwal Tayang Film Petaka Gunung Welirang

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru yang berjudul 'Petaka Gunung Welirang' akan segera tayang di bioskop.

Karya persembahan Starvision yang mengangkat kisah nyata pendakian misterius di Gunung Welirang, Jawa Timur itu bakal tayang di bioskop mulai 2 Juli 2026.

Disutradarai oleh Indra Gunawan dari produser Chand Parwez Servia, film Petaka Gunung Welirang terinspirasi dari kisah nyata pendakian yang dialami oleh Maya Azka, dan naskahnya ditulis oleh Upi.

Baca Juga: Film Petaka Gunung Welirang Terinspirasi Kisah Horor Pendakian

Petaka Gunung Welirang menghadirkan teror gaib yang terasa menyeramkan saat para pendaki tersesat di sebuah hutan yang disebut Alas Lali Jiwo.

Kisah-kisah yang selama ini hanya terdengar seperti mitos tentang hilangnya para pendaki di Gunung Welirang dan berbagai kejadian mistis, diceritakan secara nyata.

Salah satu yang paling meneror adalah kehadiran entitas penjaga istana gaib Gunung Welirang, Ratu dan para penarinya, bunyi gamelan misterius yang bikin merinding,

dan perbedaan alam yang membuat sang pendaki tak bisa mencari jalan pulang.

Baca Juga: Demajors dan Miles Films Rilis Vinyl Float Music For 3 Hari Untuk Selamanya

Mengikuti pendakian lima sahabat, Satria (Antonio Blanco Jr), Naya (Alika Jantinia), Arga (Giulio Parengkuan), Noval (Razan Zu), dan Tita (Jinan Safa). Kelimanya mendaki Gunung Welirang bertepatan mendekati Malam 1 Suro.

Mendaki di waktu yang sakral tersebut justru membawa kelimanya mengalami hal-hal gaib, hingga masuk ke alam gaib.