Ini Jadwal Tayang Film Seni Merayu Tuhan

jpnn.com, JAKARTA - Film drama terbaru yang berjudul Seni Merayu Tuhan akhirnya mengumumkan jadwal tayang.

Karya produksi Wahana Kreator yang diadaptasi dari buku best seller karya Habib Jafar itu bakal tayang di bioskop mulai 13 Agustus 2026.

Dalam official trailer yang baru dirilis, Seni Merayu Tuhan menampilkan perjalanan anak muda bernama Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Sempat merasa enak dengan

dunia yang dijalani, Hikmah jatuh ke titik terendahnya saat ibu (Rieke Diah Pitaloka) meninggal.

Semasa ibu masih hidup, Hikmah jarang pulang ke rumah. Telepon dan pesannya tidak pernah dibalas. Dia selalu bersenang-senang dengan kehidupan masa mudanya, termasuk bersama pacar, Sophia (Lutesha). Saat diajak untuk salat Jumat, jawaban Hikmah bahkan: ‘sudah pernah’.

Hidup Hikmah berubah 180 derajat. Dia yang sebelumnya seperti tidak mengenal Tuhan, kemudian justru mencari jalan untuk kembali mendekat, meski lupa kapan terakhir salat.

Seni Merayu Tuhan dibintangi oleh Ari Irham, Lutesha, Rieke Diah Pitaloka, Teuku Ryzki, Habib Jafar, Arie Kriting, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, dan Alfie Alfiandy.

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Diproduseri oleh Salman Aristo dan Sigit Pratama, film tersebut menjadi debut penyutradaraan editor Pemenang 3 Piala Citra FFI Cesa David Luckmansyah.

Naskah film ditulis oleh Rino Sarjono bersama Salman Aristo dan Gina S. Noer. Dalam film itu, Gina juga bertindak sebagai produser eksekutif bersama Orchida Ramadhania.