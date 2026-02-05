Ini Jadwal Tayang Film Tunggu Aku Sukses Nanti

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru yang berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya persembahan RAPI Films dan sutradara Naya Anindita itu bakal tayang di bioskop mulai momen Lebaran 2026.

Menjelang tayang, Tunggu Aku Sukses Nanti baru saja merilis official trailer dan poster.

Trailer film Tunggu Aku Sukses Nanti menampilkan perjuangan Arga (Ardit Erwandha) sebagai anak laki-laki pertama di sebuah keluarga yang sedang berjuang menuju tangga kesuksesan.

Setiap Lebaran, Arga selalu ditanya: kapan kerja, kapan nikah, dan kapan sukses oleh para sepupu dan keluarga besarnya.

Melalui trailer Tunggu Aku Sukses Nanti, penonton diajak masuk ke dalam situasi yang sangat akrab namun seringkali dihindari: ruang makan keluarga saat Lebaran.

Film tersebut mengungkap di balik hangatnya silaturahmi, terdapat 'medan perang' mental bagi mereka yang belum memenuhi ekspektasi sosial.

Kisah yang dialami Arga seketika membawa perasaan yang dekat dengan banyak penonton tentang perjuangan menuju kesuksesan dan pertanyaan yang membuat tertekan saat momen kumpul keluarga Lebaran.