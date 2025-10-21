Ini Jadwal Tayang What’s Up with Secretary Kim?
jpnn.com, JAKARTA - Film What’s Up with Secretary Kim? akan segera menghibur para penonton Indonesia.
Dibintangi oleh Adipati Dolken dan Mawar de Jongh film tersebut tayang mulai 8 November 2025 secara eksklusif di Vidio.
What’s Up with Secretary Kim? merupakan adaptasi dari webtoon dan webnovel populer berjudul What’s Wrong with Secretary Kim yang sebelumnya populer dalam versi drama Korea, bahkan sempat diadaptasi di Filipina serta Thailand.
Kali ini, kisah ikonik tersebut dihadirkan dalam versi film Indonesia dengan sentuhan lokal yang segar dan karakter yang terasa dekat dengan keseharian penonton.
Adipati Dolken dan Mawar de Jongh pun didaulat sebagai pemeran utama dalam film What’s Up with Secretary Kim?.
Chemistry keduanya yang sempat mencuri perhatian penonton kini hadir dalam balutan cerita romantis penuh kehangatan dan komedi ringan khas kantor.
Film What’s Up with Secretary Kim? menampilkan Adipati Dolken sebagai wakil presdir perfeksionis dan karismatik, serta Mawar de Jongh sebagai sekretaris penuh dedikasi yang jadi sosok penting dalam hidup sang atasan.
Tokoh Rendra Prakasa diperankan oleh Adipati Dolken. Pak Rendra adalah wakil presdir di sebuah perusahaan ternama yang sudah sembilan tahun bekerja dengan Sekretaris Kim.
