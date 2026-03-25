menu
JPNN.comJPNN.com
Olahraga » Sepak Bola » Ini Jadwal Uji Coba Brasil Menjelang Piala Dunia 2026, Tayang di TVRI

Ini Jadwal Uji Coba Brasil Menjelang Piala Dunia 2026, Tayang di TVRI

Ini Jadwal Uji Coba Brasil Menjelang Piala Dunia 2026, Tayang di TVRI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Brasil yang akan menghadapi laga uji coba melawan Prancis dan Kroasia menjelang Piala Dunia 2026. Foto: X/@CBF_Futebol

jpnn.com, JAKARTA - Semarak Piala Dunia 2026 mulai terasa di Indonesia setelah TVRI sebagai pemilik hak siar bakal menyiarkan laga persahabatan Brasil.

Plt Direktur Utama (Dirut) LPP TVRI, Rika Damayanti mengungkapkan bahwa dua laga uji coba tim berjuluk Samba itu bisa disaksikan secara langsung di layar kaca secara gratis.

“TVRI akan menayangkan pertandingan persahabatan yang melibatkan negara-negara besar dalam dunia sepak bola, salah satunya Brasil melawan Prancis. Tayangan tersebut dihadirkan sebagai bagian dari rangkaian menuju Piala Dunia 2026,” ungkap Rika.

Menurutnya, menyiarkan pertandingan persahabatan tim Brasil diharapkan membangun antusiasme masyarakat menuju Piala Dunia 2026.

Sebagai tim besar, Brasil tentu sangat dinantikan penggemar utamanya yang ada di Tanah Air.

”Kehadiran pertandingan-pertandingan ini diharapkan dapat menjadi pemantik antusiasme publik sekaligus membangun kedekatan dengan atmosfer kompetisi internasional.” ujarnya.

Brasil rencananya akan menggelar uji coba melawan Prancis pada Jumat (27/3) mulai pukul 03.00 malam WIB.

Skuad asuhan Carlo Ancelotti itu juga bakal menghadapi Kroasia pada laga uji coba kedua pada Rabu (1/4) mendatang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

