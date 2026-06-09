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Ini Jagoan Dedi Mulyadi di Piala Dunia 2026, tak Sejalan dengan Wakilnya

Ini Jagoan Dedi Mulyadi di Piala Dunia 2026, tak Sejalan dengan Wakilnya
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Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan memiliki jagoan berbeda dalam menyambut gelaran Piala Dunia 2026.

Dedi menjagokan tim asal Amerika Latin, sementara Erwan lebih condong ke tim-tim Eropa.

Dedi memilih Argentina sebagai tim favoritnya di ajang sepak bola empat tahunan tersebut. Dia mengaku memiliki alasan emosional yang sudah terbentuk sejak lama dalam mendukung Lionel Messi dan kawan-kawan.

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"Kalau Piala Dunia, saya mah dari dulu. Dari sejak kecil sampai sekarang. Argentina, saya Argentina," kata Dedi di Bandung, Selasa (9/6/2026).

Meski demikian, Dedi belum menjelaskan secara rinci apa alasan pasti dirinya lebih memilih Tim Tango. Namun, dia menegaskan sudah menjagokan Argentina semenjak kecil.

Sementara itu, Erwan Setiawan lebih melirik kekuatan tim-tim Eropa yang dinilai dihuni banyak pemain muda berbakat.

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Menurutnya, hal ini menjadi nilai lebih dibanding tim dari negara lain.

"Saat ini hampir merata. Terutama di Eropa ada Spanyol, Prancis, dan Portugal. Banyak diperkuat pemain muda. Prancis juga masih diperkuat pemain-pemain generasi sebelumnya yang masih berada di usia produktif," kata Erwan.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dan Wagub, Erwan Setiawan punya jagoan berbeda mendukung tim di Piala Dunia 2026.

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