Ini Juara Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Rd 2, Pembalap Muda Menuju Panggung Dunia

jpnn.com, LOMBOK - Rangkaian Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Sportbike Pertamina Mandalika Racing Series 2026 putaran kedua usai dilaksanakan di Mandalika International Circuit, Lombok, NTB pada 19-21 Juni 2026.



Enam kelas dipertandingkan terdiri dari empat kelas Kejurnas yakni National Sport 150 (NS150), National Sport 250 (NS250), Supersport 600 (SS600) serta Indonesia Junior Talent Cup yang merupakan nama baru untuk kelas Junior Sport 150 U-15.

Sementara untuk kelas pendukung yakni Underbone 150 dan yang baru, yakni Junior Sport 250 U-18.

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengungkapkan dukungan berkelanjutan ini merupakan wujud kontribusi perusahaan dalam memajukan olahraga otomotif tanah air.

"Melalui Pertamina Mandalika Racing Series, kami berkomitmen untuk menyediakan wadah kompetisi yang profesional demi menyiapkan talenta dan bakat pembalap muda Indonesia menuju jenjang internasional," kata Baron.

Menurut Baron, langkah ini sejalan dengan semangat Energizing Indonesia, di mana Pertamina menjadi motor penggerak yang menginspirasi dan memberdayakan generasi muda untuk membawa nama bangsa ke panggung dunia.

Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series menjadi event yang memiliki jalur penjenjangan terstruktur menuju event internasional.

“Setiap tahun pesertanya bertambah khususnya di kelas pembinaan Junior U-15. Dengan demikian kita bisa menghasilkan para pembalap muda yang sudah siap tampil di kejuaraan internasional berdasarkan usianya,” sebut Ananda.

Dari persaingan 32 pembalap muda di Indonesia Junior Talent Cup (IJTC), yakni kelas Sport 150 U-15 yang didukung oleh SARGA Motorsport menempatkan Resky YH (Astra Motor Racing Team Yogyakarta) sebagai pemenang di race pertama.