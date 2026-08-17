Ini Kami Nusantara 2026, Saat Panggung Jadi Rumah Bagi yang Rindu Berkarya

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, PT Master Vokal Indonesia menghadirkan sebuah konser bertajuk Ini Kami Nusantara 2026 pada 16 Agustus 2026 di Gedung Usmar Ismail, Jakarta.

Berbeda dari konser bertema nasional pada umumnya, Ini Kami Nusantara 2026 tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi para penyanyi amatir, talenta muda, musisi, dan pencinta musik yang selama ini belum memiliki banyak kesempatan untuk tampil di hadapan publik.

Konser tersebut mengusung sebuah pesan sederhana, yaitu 'Kami rindu menyediakan panggung untuk kamu yang rindu berkarya'.

Baca Juga: Pesan Mendalam Aziz Padurasta Lewat Lagu Ingin Setia

Melalui pesan itu, penyelenggara ingin menunjukkan bahwa berkarya tidak selalu harus dimulai dari panggung yang besar atau status sebagai penyanyi profesional. Terkadang, seseorang hanya membutuhkan satu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya.

Project Director Ini Kami Nusantara 2026, Ryan Toding, mengatakan bahwa konser ini sengaja dirancang untuk memberikan ruang bagi siapa saja yang memiliki minat dan kecintaan terhadap dunia musik.

"Kalau hari ini mereka masih disebut penyanyi amatir, tidak apa-apa. Ketika mereka diberikan kesempatan untuk berlatih dan dipersiapkan dengan baik, kita bisa melihat bagaimana mereka berkembang. Sebentar lagi kita lihat sendiri di panggung," ungkap Ryan dalam keterangan resmi.

Konser yang dipimpin oleh Haris The Brother sebagai Founder sekaligus Artistic Director itu menghadirkan lebih dari 160 peserta dengan latar belakang yang sangat beragam.

Peserta termuda yang tampil berusia 7 tahun, sedangkan peserta tertua berusia 70 tahun. Rentang usia tersebut menunjukkan bahwa musik mampu menyatukan berbagai generasi dalam satu panggung yang sama.