Ini Kasus yang Membuat Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi

Mantan istri Andre Taulany, Erin Taulany. ANTARA/HO-Instagram/ @erintaulany/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Erin dilaporkan atas dugaan penganiayaan dengan korban seorang asisten rumah tangga (ART) di wilayah Bintaro.

“Bahwa benar telah datang ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan, seorang perempuan berinisial H, yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan fisik,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi dilansir Antara, Rabu (29/4).

Menurutnya, laporan dibuat oleh seorang perempuan berinisial H pada Selasa (28/4) setelah penganiayaan terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Bunga Mayang 8, Bintaro, Jakarta Selatan.

Laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor LP/1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 29 April 2026.

Dalam laporan, pihak terlapor merupakan seorang perempuan berinisial RWT yang diduga melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023.

AKP Joko Adi menyatakan bahwa laporan yang diterima masih dalam tahap awal.

Oleh karena itu, pihak kepolisian belum dapat menyampaikan kronologi dugaan penganiayaan yang dilakukan Erin secara rinci.

Sumber Antara
