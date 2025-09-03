Ini Kata AKBP Victor soal Pelaku Penjarahan Rumah Sri Mulyani-Nafa Urbach

jpnn.com - Kapolres Kota Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengaku telah menangkap dan menahan sejumlah pelaku penjarahan di wilayah Bintaro Pondok Aren beberapa waktu lalu.

Adapun penjarahan tersebut menyasar rumah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan anggota DPR Nafa Urbach.

"Untuk kasus penjarahan yang di Bintaro Pondok Aren sudah kami amankan beberapa orang," kata AKBP Victor di Asrama Polsek Serpong, Rabu (3/9/2025).

Menurut Viktor kasus itu masih dalam tahap penyidikan, tetapi orang yang diamankan tersebut sudah ditahan.

"Kasih kami waktu. Mohon waktu untuk kami sementara bekerja secara maksimal dalam penanganan kasus di Pondok Aren ini," ujarnya.

Mengenai identitas, polisi belum bisa merinci orang yang diamankan tersebut.

Namun, Kapolda Metro Jaya telah memberikan atensi terkait penanganan kasus pidana ini.

"Kami akan sampaikan segera untuk identitasnya berikut dengan barang bukti. Apakah dia dari Tangsel atau bukan, berikan kami waktu," ucapnya.