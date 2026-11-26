jpnn.com - BANDUNG - Konfederasi Sepak Bola Asia menggambarkan penampilan Persib luar biasa saat menjamu FC Seoul pada matchday 5 penyisihan Grup E AFC Champions League Two 2026/27 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (25/11) malam WIB.

Meski sudah memastikan lulus ke 16 Besar sebelum laga malam tadi, Persib tetap tampil ganas dan menghibur bobotoh.

Persib mengalahkan FC Seoul 3-1.

"Persib Bandung mengamankan posisi puncak Grup E setelah juara Indonesia Super League tersebut menaklukkan FC Seoul -yang harus bermain dengan 10 pemain," kupasan di halaman The AFC.

"Hasil itu memastikan posisi Persib di puncak klasemen tidak akan tergeser, sementara FC Seoul akan menghadapi Melbourne Victory pada pertandingan terakhir grup di Koreapekan depan. FC Seoul membutuhkan setidaknya hasil imbang untuk mendampingi tim asuhan Igor Tolic (Persib) melaju ke babak gugur."

Awak AFC menyebut nama-nama pemain Persib yang menonjol atau berperan besar dalam kemenangan Persib malam tadi.

Ada Mariano Peralta, yang membawa Persib unggul pada menit keenam. Luka Menalo juga disebut lantaran gol kedua Persib.

Begitu juga dengan Beckham Putra si pencetak gol ketiga.