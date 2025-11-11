menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Ini Kata Indra Sjafri soal Emas Sepak Bola SEA Games 2025

Ini Kata Indra Sjafri soal Emas Sepak Bola SEA Games 2025

Ini Kata Indra Sjafri soal Emas Sepak Bola SEA Games 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Indra Sjafri. Foto: Muhammad Adimaja/YU/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri merasa mempertahankan emas SEA Games akan lebih sulit.

Dia pun meminta semua pihak realistis, lantaran SEA Games 2025 digelar di Thailand.

Indonesia dipasangi target medali emas SEA Games 2025 setelah sukses meraih emas di Kamboja pada 2023. 

Baca Juga:

"Tentu semua orang ingin medali emas, tetapi harus realistis juga, bermain di Thailand," kata Indra.

Thailand, yang menjadi tim tersukses SEA Games dengan 16 medali emas, dikalahkan Indonesia dalam perebutan emas di Kamboja 2023 dengan skor 2-5. 

Mereka terakhir kali mendapatkan emas pada 2017 di Malaysia sehingga mereka tentu bakal mengerahkan segalanya untuk menyudahi puasa emasnya.

Baca Juga:

"Semua pemain sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI harus bermain maksimal dan makanya kami memilih pemain-pemain yang benar-benar kami anggap terbaik," kata Indra.

Sebanyak 33 pemain mengikuti latihan Selasa sore, termasuk Mauro Zijlstra, Ivar Jenner, serta tiga diaspora baru yang berstatus trial. Hanya Arkhan Fikri yang menjalani latihan terpisah karena mengalami cedera hamstring.

Indra Sjafri pun meminta semua pihak realistis, lantaran SEA Games 2025 digelar di Thailand.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI