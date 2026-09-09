Ini Kata Pihak Sarwendah soal Penyebab Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak Gagal

jpnn.com - Pihak kuasa hukum Sarwendah mengungkapkan alasan di balik gagalnya proses mediasi sidang gugatan hak asuh anak dengan Ruben Onsu.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan, buntunya mediasi tersebut bukan disebabkan oleh kliennya yang enggan mempertemukan anak-anak, melainkan karena pihak Ruben Onsu menolak untuk menjalani pemeriksaan kesehatan yang disarankan.

"Faktanya adalah tidak terjadinya mediasi karena pihak RSO tidak mau memeriksa kesehatannya demi anak," ujar Chris Sam Siwu di kawasan SCDB, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).

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"Jadi saya, saya dengar sendiri dengan, saya lihat sendiri dengan mata saya, dengar sendiri dengan kuping saya bahwa pada saat mediasi itu memang pihak RSO tidak mau melakukan pengecekan kesehatan," sambungnya.

Dia pun menyayangkan adanya narasi yang seolah-olah memojokkan kliennya mempersulit Ruben Onsu bertemu dengan kedua putrinya.

"Di mana pengecekan kesehatan itu tidak tiba-tiba, ya. Itu diatur oleh undang-undang, meskipun tidak diatur oleh Akta 39, ya kan, ya. Nah, itu menurut keterangan klien kami dan juga saya ada di situ, saya hadir di situ. Jadi kalau dibilang Bang Minola bahwa klien kami yang tidak mau mempertemukan anak, itu saya bantah dengan tegas ya, ada juga surat juga di situ," ucap Chris Sam Siwu.

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Dia mengaku tak tahu alasan Ruben Onsu tak mau melakukan pengecekan kesehatan.

Namun, hal tersebut menyebabkan medasi akhirnya dinyatakan gagal.