Ini Kata Polisi soal Penemuan Mayat Wanita di Karawang

jpnn.com - Tim Polres Karawang masih menyelidiki penemuan mayat wanita tanpa identitas di pinggir saluran air kawasan industri Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (28/2/2026).

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyebut mayat perempuan itu pertama kali ditemukan dalam posisi tertelungkup dengan wajah menghadap ke tanah, serta berpakaian lengkap.

Mayat ditemukan saat dua orang saksi, Ranin dan Sating, sedang melaksanakan kegiatan perawatan dan pembersihan rutin di pinggir jalan raya kawasan industri KJIE, tepatnya di depan area TMIIN.

Pandangan Ranim tertuju pada sebuah benda yang menyerupai tubuh manusia di pinggir saluran air.

Setelah didekati, ternyata benda tersebut adalah jasad seorang perempuan yang tergeletak dengan posisi perut menghadap ke bawah.

"Saksi Ranim kemudian memanggil rekannya, Sating, untuk memastikan temuan tersebut. Mereka segera menghubungi pihak keamanan (Satpam) KJIE dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Telukjambe Barat," kata Wildan.

Identitas korban masih menjadi misteri. Petugas yang melakukan pemeriksaan di sekitar Tempat Kejadian Perkara tidak menemukan tanda pengenal atau dokumen apa pun milik korban.

Adapun ciri-ciri sementara adalah seorang perempuan, berpakaian kemeja kotak-kotak warna gelap, celana jeans, jaket warna abu-abu. Namun usia dan alamat tinggalnya belum dapat dipastikan.