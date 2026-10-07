Ini Keistimewaan Konser 30 Tahun Kiprah Ungu: Hadirkan 5 Bintang Tamu

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Ungu akan menggelar konser bertajuk 'Ungu: Waktu yang Dinanti - The Final Chapter' dalam rangka merayakan 30 tahun perjalanan di industri musik.

Konser tersebut bakal berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 30 Oktober 2026.

Tidak sekadar menghadirkan penampilan Ungu, pertunjukan itu juga akan diramaikan lima bintang tamu spesial.

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Lima nama yang akan berkolaborasi bersama Ungu yakni Lesti Kejora, Rossa, Andien, Kiesha Alvaro, dan Zara Leola.

Kehadiran para bintang tamu tersebut menjadi bagian dari konsep pertunjukan yang mengusung kolaborasi lintas generasi.

Personel Ungu Makki Parikesit menjelaskan Kiesha Alvaro dan Zara Leola mendapat perhatian khusus karena dipersiapkan untuk tampil langsung bersama grup musik asal Jakarta itu. Keduanya juga menjadi bagian dari upaya regenerasi di industri musik.

“Bahwa anak-anak kami sekarang sudah bisa join sama kami di panggung, ya, mudah-mudahan bisa membawa tongkat estafet di industri musik ini ke depannya,” ujar Makki saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut gitaris itu, keterlibatan kedua penyanyi muda tersebut berbeda dari kolaborasi sebelumnya karena kali ini benar-benar dipersiapkan untuk tampil bersama Ungu.