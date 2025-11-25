Ini Keunggulan Samsung Galaxy Z Fold7 untuk Eksekusi Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Galaxy Z Fold7 menjawab tantangan di dunia bisnis yang semakin cepat dan kompleks, melalui kombinasi Gemini Deep Research dan Note Assist.

Keduanya bekerja layaknya asisten pribadi yang siap membantu mengumpulkan data, merangkum poin-poin penting, merapihkan semuanya menjadi catatan bisnis yang rapi, mudah dipahami, dan dieksekusi.

Dengan Gemini Deep Research, pebisnis dapat mengumpulkan dan merangkum informasi dari berbagai sumber tepercaya menjadi analisis yang lebih mudah dipahami tanpa harus buang banyak waktu.

Sementara itu salah satu fitur AI yang ada di Galaxy Z Fold7, Note Assist, mengambil alih untuk membuat catatan lebih terstruktur, merangkum poin utama, menyempurnakan catatan dengan format yang rapih, serta menerjemahkan materi ke berbagai bahasa jika dibutuhkan. Semua ini membuat workflow lengkap dari riset hingga eksekusi hanya dalam satu layar besar.

Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia mengatakan pihaknya melihat bahwa tantangan terbesar para pebisnis disini bukan dalam mencari ide yang unik, tetapi bagaimana bisa mengolah informasi menjadi keputusan yang tepat.

"Dengan adanya Galaxy Z Fold7 di tangan, juga bantuan Gemini Deep Research dan Note Assist akan mempersingkat seluruh proses panjang itu. Kedua fitur tersebut dirancang untuk menghadirkan analisis yang lebih tajam sekaligus catatan yang siap digunakan. Inilah cara kami menghadirkan teknologi yang membantu mereka bekerja lebih cerdas dan berkembang lebih jauh,” ujar Ilham Indrawan dalam keterangan resmi.

Gemini Deep Research di Galaxy Z Fold7 diklaim bisa mempersingkat banyak proses menjadi hitungan detik.

Saat merencanakan peluncuran produk baru, riset pasar sering kali memakan waktu karena harus membuka banyak tab browser, membaca laporan panjang, hingga membandingkan data di setiap dokumen.