Ini Keunggulan Samsung Galaxy Z Fold8, HP Lipat untuk Kerja dengan Bobot 201 Gram

jpnn.com, PEKANBARU - Samsung Galaxy Z Fold8 mencoba menjawab kebutuhan pengguna yang mengandalkan smartphone tak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga bekerja.

Smartphone foldable ini menyajikan sejumlah keunggulan melalui kombinasi hardware dan software.

Perangkat ini membawa pengalaman delapan generasi pengembangan foldable Samsung, termasuk penggunaan Flex Titanium, lebih dari 100 reliability validation tests, dukungan physical SIM dan eSIM, serta Galaxy AI yang dioptimalkan untuk form factor foldable.

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Lantas, apa saja yang membuat aspek-aspek tersebut relevan untuk pengguna yang ingin mengandalkan satu smartphone untuk berbagai aktivitas?

1. Bukan Cuma Soal Layar, Engineering Juga Perlu Diperhatikan

Smartphone foldable punya karakteristik berbeda dari HP konvensional.

Selain layar yang dapat dilipat, perangkat ini memiliki mekanisme engsel dan struktur yang perlu diperhitungkan dalam proses pengembangannya.

Karena itu, selain melihat desain dan spesifikasi, calon pengguna juga bisa mempertimbangkan bagaimana produsen mengembangkan dan memvalidasi keandalan perangkat.

Bagi Samsung, pengembangan foldable tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga bagaimana perangkat dapat menjawab kebutuhan pengguna dalam aktivitas sehari-hari.