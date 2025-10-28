Ini Kios di Sentra Fauna Lenteng Agung untuk Pedagang Barito yang Digusur

jpnn.com - Suku Dinas (Sudin) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Selatan (Jaksel) berjanji membantu promosi pedagang Barito yang pindah ke Sentra Fauna Lenteng Agung.

"Nanti yang ada di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, ada dukungan dari Sudin PPKUKM untuk membantu promosi para pedagang yang pindah ke lokasi Lenteng Agung," kata Kepala Seksi KUKM Sudin PPKUKM Jakarta Selatan Edi Margono saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Edi mengatakan pihaknya mengupayakan berbagai bentuk promosi, baik melalui media sosial maupun kegiatan bazar.

Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan kelurahan dan kecamatan setempat agar Sentra Fauna Lenteng Agung cepat dikenal masyarakat sehingga pedagang tidak perlu khawatir jika dagangannya tidak laku.

"Jadi, para pedagang tidak perlu khawatir. Kami akan mendampingi agar usahanya tetap berjalan dan berkembang di tempat yang baru," tutur Edi.

Sementara itu, kuasa hukum pedagang Pasar Barito Damianus Jefry menegaskan pedagang Barito bukan pedagang liar karena mereka sudah memenuhi kewajiban, yakni membayar retribusi.

Mewakili pedagang Barito, dia juga menyatakan enggan direlokasi ke Pasar Lenteng Agung lantaran khawatir jualannya tidak laku dan lokasinya yang dikhawatirkan banjir.

"Lenteng Agung itu relokasinya sangat tidak tepat. Kalau kami berdagang itu kan mau laku. Kalau di sana itu, kan, modelnya jurang, hujan pasti banjir kata warga setempat," ungkap Damianus.