Ini Kronologi Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Konon Mardiono Tak Hadir

Ini Kronologi Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Konon Mardiono Tak Hadir

Ini Kronologi Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Konon Mardiono Tak Hadir
Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy (kanan) bersama Ketua Umum PPP periode 2025-2030 Agus Suparmanto (kiri) memberikan keterangan di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu (28/9/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com - Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi dalam proses Muktamar X partai berlambang Ka'bah di Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9).

Pimpinan Sidang di Muktamar X PPP Qoyum Abdul Jabbar membeberkan kronologi lengkap sebelum Agus Suparmanto menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi.

Ini Kronologi Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Konon Mardiono Tak HadirKetua Umum terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono memberikan keterangan pers di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (ANTARA/Aria Ananda)

Awalnya, kata Qoyum, Sidang Paripurna I di Muktamar PPP pada Sabtu kemarin dibuka dan dipimpin oleh elite PPP Amir Uskara.

Diketahui, Muktamar X berisi beberapa agenda sebelum menentukan ketum definitif. Semisal sidang pleno dan paripurna. 

Namun, lanjut Qoyum, para muktamirin menolak Amir memimpin Sidang Paripurna I, karena berstatus timses paslon.

"Pak Amir sama sekali tidak menghiraukan dan memberi kesempatan untuk peserta mengungkapkan pendapatnya," kata dia kepada awak media, Senin (29/9).

Qoyum mengatakan Amir sampai mencabut hak muktamirin saat memimpin Sidang Paripurna I dengan meminggirkan suara peserta.

Begini kronologi eks Mendag Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi dalam proses Muktamar X PPP yang sempat diwarnai kericuhan.

