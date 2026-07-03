Ini Kunci Agar Anak Muda Jauh dari Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengatakan olahraga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga menjadi salah satu cara efektif menjauhkan remaja dari narkoba.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat menjadi keynote speaker dalam Forum Diskusi Publik bertema Peran Olahraga untuk Pencegahan Narkoba yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Komisi I DPR RI secara virtual melalui Zoom, Rabu (1/7).

“Olahraga menjadi aktivitas positif yang memperkecil peluang mereka terjerumus dalam pergaulan yang berisiko,” ungkap Mahfudz.

Menurut Mahfudz, Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan sosial yang mengancam masa depan bangsa, mulai dari korupsi, tawuran, hingga penyalahgunaan narkoba yang terus menyasar generasi muda.

“Pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga lewat berbagai upaya preventif yang melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai olahraga memiliki peran strategis dalam membangun karakter, kedisiplinan, serta memperkuat ikatan sosial di kalangan anak muda.

Tren olahraga bersama, seperti lari, bersepeda, maupun kegiatan komunitas lainnya, dinilai mampu menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat sekaligus menjauhkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.

“Ketika anak-anak muda aktif dalam kegiatan positif, ruang bagi peredaran dan pengaruh narkoba akan semakin sempit,” katanya.