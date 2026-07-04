Ini Kunci Revans Timnas Voli Putri Indonesia atas Filipina di AVC U18 Championship

jpnn.com - Timnas voli Indonesia raih kemenangan penting di laga pemungkas AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 saat jumpa Filipina.

Dalam laga yang digelar di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Jumat (3/7) Tina Syifa Sabila Salim dan kawan-kawan menang melawan Filipina dengan skor 3-0 (25-22, 25-13, 28-26).

Kemenangan ini disambut suka cita mengingat pada pertemuan terakhir Srikandi Merah Putih kalah lawan Filipina.

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Tercatat pada perebutan tempat ketiga ajang Princess Cup 2026 skad Garuda Pertiwi kalah dengan skor 2-3 (25-27, 29-27, 25-18, 22-25, 11-15).

Asisten pelatih Timnas voli putri, Bobby Ade Setiawan mengaku bahwa Khanza Putri Yanzi Ganeshtri cum suis termotivasi untuk revans.

Dengan semangat tersebut akhir Timnas voli putri Indonesia bisa menang dan raih tiket perempat final.

“Para pemain termotivasi untuk bisa raih kemenangan. Kami sudah mempelajari gaya bermain lawan dari pertemuan sebelumnya di Princess Cup 2026.”?

“Dengan bisa antisipasi serangan dan juga serve mereka kami akhirnya bisa meraih kemenangan di laga ini,” ujar dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya itu saat dihubungi JPNN.com, Jumat (3/7).