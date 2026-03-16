Ini Laga Sisa Persib, Borneo FC, Persija, dan Malut United

jpnn.com - DEPOK - Top 4 klasemen Super League, yakni Persib Bandung, Borneo FC, Persija Jakarta, dan Malut United sama-sama punya sembilan pertandingan berat di sisa musim ini.

Persib si pemimpin klasemen dan juga petahana, masih harus ketemu Bali United, Dewa United, dan Persija Jakarta.

"Selisih poin masih terjaga dan liga akan tetap menarik hingga akhir musim," ujar Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak.

Si Maung Bandung berjarak empat poin dengan peringkat kedua Borneo FC.

Baca Juga: Di Balik Persija Vs Dewa United Ada Situasi Menyedihkan dan Mengecewakan

Pesut Etam -julukan Borneo FC, juga menyisakan sejumlah big match di sisa musim, seperti harus melawan Persita, Bali United, dan Malut United di pekan pemungkas.

Persija juga. Si Macan Kemayoran masih harus berurusan dengan Bhayangkara FC, Persebaya Surabaya, dan Persib.