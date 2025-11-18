Ini Langkah Bea Cukai Perkuat Sinergi Pengawasan Laut & Integrasi Logistik di Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai memperkuat kolaborasi antarinstansi di Jawa Tengah (Jateng) melalui dua agenda utama, yaitu Patroli Laut Bersama di perairan utara Jawa dan Rapat Integrasi Transportasi Logistik Multimoda di Pelabuhan Tanjung Emas.

Patroli laut melibatkan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Pemprov Jateng, dan Kanwil DJP Jateng I, melintasi jalur strategis dari Pelabuhan Tanjung Emas hingga Kawasan Industri Terpadu Batang pada 13 November 2025.

Kehadiran Sekda Jateng Sumarno dan pejabat Kemenkeu lainnya menegaskan komitmen bersama menjaga keamanan wilayah maritim.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan patroli laut memegang dua fungsi utama.

“Pengamanan batas maritim dan pengawasan kepabeanan harus berjalan seimbang untuk menekan penyelundupan sekaligus menjaga penerimaan negara,” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Selasa (18/11).

Dia menegaskan kolaborasi lintas instansi dibutuhkan agar pengawasan laut semakin efektif.

Sebelumnya pada Kamis (30/10), Bea Cukai Tanjung Emas turut menghadiri rapat integrasi logistik multimoda yang dipimpin Kemenko Perekonomian.

Kegiatan ini menyoroti konektivitas antara Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) dan Stasiun Semarang Tawang (Ronggowarsito) guna mempercepat arus barang.