Ini Langkah Pemkab Cirebon Mengantisipasi Hantavirus

jpnn.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran Hantavirus setelah penyakit tersebut dilaporkan muncul di beberapa daerah.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Mona Isabella Saragih mengatakan pihaknya melakukan antisipasi dengan menyebarkan surat kewaspadaan dini kepada fasilitas kesehatan.

"Serta memperkuat edukasi kepada masyarakat," kata Mona Isabella Saragih di Cirebon, Kamis (14/5/2026).

Di menyebut peningkatan kewaspadaan terkait Hantavirus merupakan tindak lanjut dari arahan Dinkes Provinsi Jawa Barat yang mendorong agar pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan.

Dinkes Kabupaten Cirebon segera menugaskan tim pencegahan dan pengendalian penyakit menular (P2PM) menyusun surat edaran untuk seluruh rumah sakit di daerah tersebut.

"Selain itu, seluruh kepala puskesmas diminta menggencarkan promosi kesehatan terkait Hantavirus kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi," tuturnya.

Menurut Mona, edukasi tersebut dilakukan melalui media sosial maupun grup komunikasi internal tenaga kesehatan.

Sejumlah puskesmas di Kabupaten Cirebon bahkan mulai membuat video edukasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit tersebut.