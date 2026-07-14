Ini Lawan Timnas Voli Indonesia di Perebutan Ranking AVC U18 Volleyball Championship 2026

jpnn.com, TIONGKOK - Timnas Voli Indonesia akan jumpa Kirgistan pada perebutan ranking 9 hingga 16 ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026.

Kepastian tersebut didapatkan seusai Muhamad Rizqi Maulana dan kolega meraih kemenangan di laga pemungkas fase grup lawan Hong Kong dengan skor 3-0 (25-16, 25-14, 25-20) di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Selasa (14/7).

Pada laga itu, Bayu Pamungkas menjadi bintang seusai menjadi top skor dengan catatan 17 angka.

Pemain lainnya yakni Rizki menambahkan dengan 14 poin. Sedangkan Rismana Muniar Ditto yang menutup dengan 11 angka.

Perolehan hasil tersebut membuat skuad Garuda Muda akan jumpa Kirgistan yang sama-sama menghuni peringkat keempat pada Pool C.

Skuad asuhan Aliev Bakyt itu belum pernah meraih kemenangan seusai kalah dari Pakistan (0-3), Thailand (0-3), dan Kazakhstan (1-3).

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Odyk Hermanto rencananya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melawan Kirgistan.

Adapun skuad Garuda Muda punya waktu jeda pada Rabu (15/7) sebelum menghadapi satu hari setelahnya.