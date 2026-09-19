Ini Lokasi dan Jadwal Pemakaman Jenazah Eks Gubernur Jabar Danny Setiawan
jpnn.com, BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat periode 2003 - 2008 Danny Setiawan meninggal dunia pada Sabtu (19/9/2026).
Jenazah Danny Setiawan disemayamkan di rumah duka di Jalan Anggrek No.14, Kota Bandung.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengonfirmasi kabar tersebut.
Diaa mengatakan jenazah Danny akan dimakamkan di Kabupaten Purwakarta setelah Zuhur.
"Akan dimakamkan di Kabupaten Purwakarta setelah Zuhur," kata Adi Komar saat dikonfirmasi.
Pantauan JPNN di rumah duka, tampak sejumlah pejabat datang melayat.
Mereka di antaranya mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Tokoh Jawa Barat Popong Otje Djundjunan sekaligus mantan anggota DPR RI, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dan jajaran kepala dinas Jawa Barat.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut Danny Setiawan memiliki banyak kontribusi bagi Jawa Barat, baik saat menjabat sebagai sekretaris daerah maupun ketika memimpin Jawa Barat sebagai gubernur.
Jenazah mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan rencananya akan dimakamkan di Purwakarta. Begini suasana di rumah duka.
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