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Ini Lokasi Pemakaman Guruh Soekarnoputra

Ini Lokasi Pemakaman Guruh Soekarnoputra
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Guruh Soekarnoputra (tengah) saat menghadiri konferensi pers Synchronize Fest 2025 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada 10 September 2025. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Putra Soekarno atau Bung Karno, Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta pada Sabtu (26/9) pukul 04.16 WIB.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada awak media.

"Jadi pada hari ini, keluarga besar PDIP sungguh sangat kehilangan atas dipanggilnya Mas Guruh Soekarnoputra," kata Hasto Kristiyanto, Jakarta, Sabtu (26/9).

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Adapun Guruh Soekarnoputra mengembuskan napas dalam usia 73

Jenazah pendiri grup musik Guruh Gipsy itu disemayamkan di rumah duka, Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan.

Rencananya, jenazah Guruh Soekarnoputra dimakamkan di Karet Tengsin, Jakarta Pusat berdekatan dengan pusara sang ibu Fatmawati Soekarno.

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"Hari ini jenazah Mas Guruh sudah berada di kediaman beliau dan nanti rencana akan dimakamkan berada di sebelah Ibu Fatmawati," jelasnya.

Selain di bidang politik, Guruh Soekarnoputra juga populer di kancah musik. Pemilik nama lengkap Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra adalah maestro seni yang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan budaya bangsa.

Putra Soekarno atau Bung Karno, Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta pada Sabtu (26/9) pukul 04.16 WIB.

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