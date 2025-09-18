Ini Manfaat Mengonsumsi Air Minum yang Telah Dimasak
jpnn.com, JAKARTA - Mengonsumsi air yang berkualitas bisa membantu menjaga kesehatan tubuh, terutama ginjal dan organ-organ penting lainnya. Selain itu, air minum berkualitas memberi manfaat baik untuk masa pertumbuhan anak-anak.
Kurang Air Minum Berkualitas Sebabkan Penurunan Kognitif Anak
Dehidrasi pada anak di Indonesia menjadi perhatian serius karena berdampak pada penurunankemampuan kognitif anak, seperti yang diungkapkan dalam Journal of the American Nutrition Association (Vol 42, 2023) oleh Simon Yuksel.
Sekitar 22% anak di Indonesia mengalami dehidrasi berdasarkan data dari Review of Primary Care Practice and Education Vol 6 (2023) yang didukung oleh Universitas Gadjah Mada.
Sementara, studi The Indonesian Regional Hydration Study (THIRST) menunjukkan hampirsetengah siswa sekolah sebanyak 49,5% mengalami dehidrasi ringan.
Ketersediaan air minum di rumah sangat krusial. Kurang konsumsi air minum berkualitas sebabkan turunnya kognisi anak, menurut THIRST.
Kondisi dehidrasi tersebut karena anak tidak mengonsumsi air minum dengan cukup sebelum dan ketika berada di sekolah.
Temuan studi lainnya menunjukkan ketersediaan air minum di rumah sangat krusial, dengan peran mencapai 80% dalam menentukan konsumsi air minum anak, menurut THIRST.
