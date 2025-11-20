Ini Motif AS Sebar Video Syur dengan Biduan, Hmmm
jpnn.com - Polisi mengungkap motif seorang pria berinisial AS (35) menyebar video syur dengan biduan, Mbak S (36).
Jajaran Satuan Reskrim Polres Gowa telah menangkap AS (35) yang diduga sengaja menyebarkan video pornografi Mbak S (36) di media sosial.
"Pelakunya ditangkap di Bali," kata Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman di Mapolres Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (19/11/2025).
Menurut polisi, AS nekat berbuat begitu lantaran masalah asmara.
Konon, pelaku AS sakit hati lantaran lamarannya ditolak oleh Mbak S.
Selain itu, ada motif lain yang dilakukan AS menyebar video pornografi tersebut, yakni memeras biduan itu.
"Motifnya sakit hati, karena mau menikahi korban tetapi ditolak, lalu menyebarkan video itu ke media sosial," tutur AKBP Aldy.
AKBP Muhammad Aldy Sulaiman mengungkap motif AS menyebar video syur pelaku dengan biduan, Mbak S (36). Ini masih terkait asmara, sakit hati, dan pemerasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- AS Sebar Video Syur Dirinya dengan Biduan
- SKCK Palsu Rp15 Ribu per Lembar, Menyasar Peserta Seleksi PPPK
- Pelaku Pembuat SKCK Palsu untuk PPPK di Gowa Tertangkap
- Status Tersangka Dibantah, Lisa Mariana Hadiri Pemeriksaan di Polda Jabar
- Seorang Polwan Diperiksa Propam Polda Sulsel terkait Pemerasan Sopir Travel di Gowa
- Skandal Smanse, Chiko Radityatama Diskors 2 Semester oleh Undip