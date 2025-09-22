Ini Motif Pembunuhan Mbak HJ yang Ditemukan Nyaris Tanpa Busana

jpnn.com - Polisi mengungkap dugaan motif pria berinisial RS (33) melakukan pembunuhan terhadap Mbak HJ, (19), seorang karyawati PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Sulawesi Barat.

Kasus pembunuhan itu kini sedang ditangani oleh penyidik Polres Pasangkayu.

Kasat Reskrim Polres Pasangkayu AKP Rully Marwan menyebut pelaku sudah ditangkap dan menjalani pemeriksaan intensif.

Baca Juga: Ada Nama Jokowi di Jajaran Dewan Penasihat Forum Ekonomi Buatan Pengusaha Yahudi

AKP Rully menerangkan bahwa kasus pembunuhan perempuan muda itu terungkap setelah ada laporan orang hilang pada Kamis (18/9).

Kemudian pada Sabtu pagi (20/9) sekitar pukul 08.00 WITA, Mbak HJ ditemukan tewas mengenaskan di kebun kelapa milik warga Dusun Tangga-tangga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu.

Mayat perempuan itu ditemukan dalam kondisi nyaris tanpa busana, sementara pakaian seragamnya terlilit di leher.

Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Ako untuk dilakukan pemeriksaan luar.

"Malam harinya tim forensik dari RS Bhayangkara Mamuju datang melakukan autopsi," kata Rully.