Ini Motif Pembunuhan Mbak HJ yang Ditemukan Nyaris Tanpa Busana
jpnn.com - Polisi mengungkap dugaan motif pria berinisial RS (33) melakukan pembunuhan terhadap Mbak HJ, (19), seorang karyawati PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Sulawesi Barat.
Kasus pembunuhan itu kini sedang ditangani oleh penyidik Polres Pasangkayu.
Kasat Reskrim Polres Pasangkayu AKP Rully Marwan menyebut pelaku sudah ditangkap dan menjalani pemeriksaan intensif.
AKP Rully menerangkan bahwa kasus pembunuhan perempuan muda itu terungkap setelah ada laporan orang hilang pada Kamis (18/9).
Kemudian pada Sabtu pagi (20/9) sekitar pukul 08.00 WITA, Mbak HJ ditemukan tewas mengenaskan di kebun kelapa milik warga Dusun Tangga-tangga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu.
Mayat perempuan itu ditemukan dalam kondisi nyaris tanpa busana, sementara pakaian seragamnya terlilit di leher.
Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Ako untuk dilakukan pemeriksaan luar.
"Malam harinya tim forensik dari RS Bhayangkara Mamuju datang melakukan autopsi," kata Rully.
Polisi mengungkap kronologi dan dugaan motif pembunuhan Mbak HJ yang ditemukan tewas mengenaskan nyaris tanpa busana. Begini kejadiannya.
