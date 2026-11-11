Ini Nama Anggota DPR yang Teken HMP Pemakzulan Gibran, Gerindra Ikutan, Bravo!

jpnn.com - Ratusan anggota DPR resmi mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP) dan telah disampaikan ke pimpinan legislatif dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal menjadi pimpinan parlemen yang menerima surat HMP terkait pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Saan menyebut jumlah legislator yang mengajukan HMP terkait pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat.

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"Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi," kata Saan ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu ini.

Dia mengatakan pimpinan DPR tentu bakal menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menindaklanjuti usul HMP pemakzulan Gibran.

"Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami Bamus-kan, apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna atau apa," ujarnya.

Namun, Saan belum bisa memastikan pelaksanaan rapat paripurna untuk mengesahkan penggunaan HMP pemakzulan Gibran.

"Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi, di rapat paripurna ini akan kami teruskan," ujarnya.(ast/jpnn.com)