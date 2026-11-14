jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy mengungkap panggilan spesial untuk kekasihnya, Ririn Dwi Ariyanti.

Dia ternyata selalu memanggil Ririn Dwi Ariyanti dengan sebutan 'Love'.

"(Panggilan sayang) Love," kara Jonathan Frizzy saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang karib disapa Ijonk itu juga memberi tanggapan soal kabar dirinya akan segera menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti.

Jonathan Frizzy tidak mempermasalahkan terkait kabar yang beredar di media sosial.

Akan tetapi, dia masih merahasiakan rencana pernikahan dengan Ririn Dwi Ariyanti.

"Ya jalani saja, yang penting hubungannya baik-baik, bahagia terus," beber Jonathan Frizzy.

Meski belum mengungkap rencana menikah, Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti ternyata telah memulai bisnis bersama.