Ini Panggilan Spesial Jonathan Frizzy untuk Ririn Dwi Ariyanti
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy mengungkap panggilan spesial untuk kekasihnya, Ririn Dwi Ariyanti.
Dia ternyata selalu memanggil Ririn Dwi Ariyanti dengan sebutan 'Love'.
"(Panggilan sayang) Love," kara Jonathan Frizzy saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang karib disapa Ijonk itu juga memberi tanggapan soal kabar dirinya akan segera menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti.
Jonathan Frizzy tidak mempermasalahkan terkait kabar yang beredar di media sosial.
Akan tetapi, dia masih merahasiakan rencana pernikahan dengan Ririn Dwi Ariyanti.
"Ya jalani saja, yang penting hubungannya baik-baik, bahagia terus," beber Jonathan Frizzy.
Meski belum mengungkap rencana menikah, Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti ternyata telah memulai bisnis bersama.
Aktor Jonathan Frizzy mengungkap panggilan spesial untuk kekasihnya, Ririn Dwi Ariyanti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Endorse Raffi dari KKP Capai Rp 3,6 Miliar, Dhani Ungkit Kejadian Mei 2016
- Dikabarkan Segera Nikah, Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Bangun Bisnis Bareng
- Respons Jonathan Frizzy Soal Kabar Segera Nikah dengan Ririn Dwi Ariyanti
- Soal Rencana Menikah Dengan Ririn Dwi Ariyanti, Jonathan Frizzy Ungkap Soal Lokasi
- Jonathan Frizzy Jawab Kabar Segera Menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti
- Ungkap Kepribadian Ririn Dwi Ariyanti, Jonathan Frizzy: Dia Orang Yang...