Ini Para Pemenang HighScope Film Festival 2025

jpnn.com, JAKARTA - HighScope Film Festival (HiFFest), kompetisi film pendek tahunan yang digelar oleh OSIS SMP HighScope Indonesia TB. Simatupang, tempat para filmmaker muda menampilkan ide-ide segar ke layar, kembali bergulir.

Tahun ini, HiFFest mengeksplorasi tema yang relevan dan personal: Technology vs Identity. Dari avatar virtual dan pendamping AI, hingga profil media sosial yang kurasi dan tekanan untuk selalu tampil 'sempurna'. para siswa diajak menangkap momen ketika teknologi mendorong, membentuk, atau bahkan menulis ulang jati diri yang sedang mereka bangun.

Dengan tagline 'Through the lens, stories shaped by you', HiFFest merayakan sudut pandang unik para siswa di tengah semakin terjalinnya dunia daring dan luring.

HiFFest juga menjadi pengingat bahwa para remaja Indonesia masa kini menggunakan teknologi bukan sekadar untuk mengonsumsi konten, tetapi untuk mengekspresikan

diri, menunjukkan bahwa setiap klik, unggahan, dan interaksi digital turut membentuk identitas.

Memasuki tahun ke-20, HiFFest terus membuka kesempatan bagi seluruh siswa SMP untuk mengembangkan ide mereka melalui medium film pendek, baik dari Sekolah HighScope Indonesia maupun sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia.

Tahun ini, HiFFest menampilkan 8 (delapan) judul film pendek dari 8 (delapan) sekolah peserta yang lolos ke babak awarding dari total 15 sekolah pendaftar.

Antara lain, BINUS School Semarang – ESCAPE, SMP Anderson BSD – Antar Semesta, SMPIP Baitul Maal – Syamil Tidak Mandi, SMP Dian Didaktika – SIREN, Sekolah HighScope Indonesia Bali – TETAMIAN, Sekolah HighScope Indonesia Denpasar – SANGKALAAAA, Sekolah HighScope Indonesia Kelapa Gading – Bingkai Kenangan, Sekolah HighScope Indonesia TB Simatupang – The Veil of Reality.

Rangkaian kegiatan HiFFest 2025 terdiri atas tiga tahap utama: Movie Workshop selama 2 hari, Movie Screening dan Awarding Day sebagai acara puncak.