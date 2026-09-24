Ini Para Pemenang Pertamina Goes to Campus 2026, dari Debat Hingga Ide Inovasi Energi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) secara resmi mengumumkan para pemenang Energy Debate Championship (EDC) dan Energynovation Ideas Competition (EIC), dua kompetisi nasional dalam rangkaian program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026.

Pengumuman para juara dilakukan dalam acara Grand Final dan Awarding PGTC 2026 yang digelar di Auditorium MyPertamina, Universitas Pertamina, Jakarta pada 23 September 2026.

Mengusung semangat 'Energizing Acceleration for Future Impact', PGTC 2026 mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi generasi yang memahami isu energi, tetapi juga berani mengambil peran dalam menghadirkan solusi dan menciptakan dampak bagi masa depan.

Setelah melalui rangkaian seleksi dan kompetisi yang mempertemukan talenta-talenta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, EDC dan EIC akhirnya melahirkan para pemenang yang berhasil menunjukkan performa dan gagasan terbaiknya.

Dalam Energy Debate Championship (EDC), kompetisi debat berbahasa Inggris dengan format British Parliamentary, para peserta diuji untuk mengembangkan argumentasi, kemampuan berpikir kritis, riset, serta kemampuan menyampaikan perspektif secara terstruktur dalam membahas isu-isu strategis di sektor energi.

Sementara itu, Energynovation Ideas Competition (EIC) menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menuangkan gagasan inovatif dalam menjawab tantangan ketahanan energi dan transisi energi berkelanjutan.

Melalui karya ilmiah dan ide yang dikembangkan, para peserta menunjukkan bagaimana perspektif generasi muda dapat berkontribusi terhadap masa depan energi Indonesia.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyampaikan PGTC merupakan wujud komitmen Pertamina dalam menyiapkan generasi muda yang unggul dan berwawasan energi.