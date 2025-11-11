Ini Pelaku Penganiayaan Mahasiswa di Yogyakarta, Dipicu Masalah di Sarkem, Hmmm
jpnn.com - Polisi menangkap seorang pria berinisial BSY (26), tersangka pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jetis, Kota Yogyakarta.
Sebelum ditangkap, BSY sempat buron selama setahun lamanya.
Kepala Polsek Jetis Kompol Sumalugi mengatakan pelaku yang merupakan warga Gowongan, Jetis, ditangkap di rumahnya setelah sebelumnya sempat masuk daftar pencarian orang (DPO).
"Tersangka pada saat sebelum ditangkap ini memang sempat menghilang. Saat dipanggil oleh penyidik dan kami cari ke rumah maupun ke tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat kumpulnya, pelaku tidak ada," ujar dia, Senin (10/11/2025).
Sumalugi menjelaskan, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada 7 September 2024, sekitar pukul 07.00 WIB di sebuah warung, kawasan Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta.
Kejadian bermula ketika korban bersama seorang temannya sedang berkaraoke di kawasan Pasar Kembang (Sarkem).
Di tempat hiburan itu, korban tidak sengaja bersenggolan dengan pelaku hingga memicu adu mulut dan terjadi aksi pemukulan terhadap korban.
"Sebenarnya pada saat peristiwa di karaoke itu sudah bisa diselesaikan, artinya sudah sepakat bahwa persoalan itu tidak berkepanjangan," ujar dia.
