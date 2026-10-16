Ini Pemain Persita yang Bisa Merepotkan Persija Menjelang Duel di Banten
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bakal waspada dengan kekuatan Persita Tangerang saat keduanya saling jumpa pada pekan kelima Super League 2026/27.
Pelatih Persija Shin Tae-yong menilai kekuatan tim berjuluk Pendekar Cisadane itu sangat dipengaruhi oleh penampilan Rayco Rodriguez.
Pemain kelahiran 24 November 1996 itu bakal mendapatkan pengawalan ketat lini pertahanan Persija untuk bisa memutus serangan dari anak asuhan Carlos Pena tersebut.
"Persita Tangerang sejauh ini belum terkalahkan. Dari analisis saya Rayco Rodriguez cukup berbahaya dan berpotensi merepotkan kami," ujar Shin.
"Karena itu, kami harus memberikan perhatian khusus kepadanya, terutama melalui penjagaan satu lawan satu atau marking Rayco," imbuhnya.
Rayco Rodriguez saat ini masih menjadi andalan Persita Tangerang setelah membuat satu gol serta dua assist dalam empat laga awal Pendekar Cisadane.
Musim lalu pemain kelahiran 24 November 1996 itu membuat Persita cukup kreatif di lini serang seusai mencatatkan enam gol dan 10 assist dari 33 laga.
Menarik ditunggu kiprah Persija Jakarta saat menghadapi Persita Tangerang pada laga lanjutan Super League 2026/27.
Persija Jakarta bakal waspada dengan kekuatan Persita Tangerang saat keduanya saling jumpa pada pekan kelima Super League 2026/27.
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