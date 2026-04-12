Ini Penampakan Innova Zenix Viral Tabrak Lari di Karawang saat Diamankan Polisi

jpnn.com - Personel Satlantas Polres Karawang mengamankan mobil penabrak sepeda motor yang viral di media sosial.

Kasus tabrak lari itu sebelumnya terjadi di wilayah perkotaan Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyebut polisi menindaklanjuti kejadian lalu lintas yang sempat viral di media sosial itu.

Dalam video tersebut, sebuah kendaraan roda empat terekam menabrak beberapa kendaraan lain di Jalan Raya Tuparev, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, pada Sabtu (11/4).

"Petugas kami segera merespons laporan masyarakat dengan mendatangi TKP (tempat kejadian perkara), melakukan olah TKP, serta mengamankan kendaraan yang terlibat dalam insiden itu," ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Dari hasil penyelidikan awal, diketahui kendaraan Toyota Innova Zenix dengan nomor polisi B 1043 DYC yang dikemudikan oleh pria berinisial MRI diduga tidak dalam kondisi konsentrasi penuh saat berkendara.

Kendaraan tersebut kemudian oleng ke kiri dan menyerempet sepeda motor Honda Beat yang melaju searah di sisi kiri jalan.

Akibat kejadian itu, pengendara sepeda motor mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan.