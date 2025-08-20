Ini Penjelasan Kakanwil Ditjenpas Jabar Soal Pembebasan Bersyarat Setya Novanto
jpnn.com, JAKARTA - Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali mengatakan Pembebasan Bersyarat (PK) yang didapat warga binaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Setya Novanto telah melalui beberapa pertimbangan.
"Pertama, berdasarkan putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali Nomor32/PK/Pid.sus/2020 tanggal 4 Juni 2025, hukuman pidana yang semula 15 tahun telah diubah menjadi 12 Tahun 6 Bulan serta denda Rp. 500.000.000 subsider 6 bulan kurungan) dan uang pengganti Rp. 49.052.289.803 (subsider kurungan 2 tahun)," ujar Kusnali, Rabu (20/8/2025).
Kedua,, usulan Program Pembebasan Bersyarat Setya Novanto juga telah disetujui oleh Sidang TPP Ditjenpas pada 10 Agustus 2025 untuk direkomendasikan mendapatkan persetujuan lanjutan dari pimpinan.
"Persetujuan rekomendasi diberikan bersama 1000 usulan program Integrasi warga binaan seluruh Indonesia lainnya, dengan pertimbangan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif," tutur Kusnali.
Dia menyatakan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Setya Novanto dinyatakan memenuhi persyaratan baik persharatan Administratif maupun Subatantif (berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan), dan telah menunjukkan penurunan risiko.
"Selain itu yang bersangkutan juga telah menjalani 2/3 masa pidana dan telah membayar denda sebesar Rp 500.000.000 uang pengganti, dibuktikan dengan surat keterangan LUNAS dari KPK No.B/5238/Eks.01.08/26/08 2025, 14 Agustus 2025," ujar dia.
Selain itu, Setnov juga sudah membayar Rp.43.738.291.585 pidana uang pengganti, sisa Rp.5.313.998.118 (subsider dua bulan,15 har)i. Sudah diselesaikan berdasarkan ketetapan dari KPK," jelasnya.
Maka, lanjut Kusnali, pada 16 Agustus 2025 Setnov dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin dengan Program Bersyarat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. Nomor PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.
Kanwil Ditjenpas Jawa Barat memberikan penjelasan soal pembebasan bersyarat Setya Novanto.
