Ini Penyebab Cuaca Indonesia Jadi Lebih Panas, Oh Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) buka suara terkait temperatur cuaca panas yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan penyebab cuaca panas ini akibat posisi matahari saat ini sudah bergeser di selatan tanah air.

"Saat ini kenapa terlihat panas? Karena di sisi selatan matahari sekarang itu udah bergeser di selatan wilayah Indonesia," ujar dia dikutip Kamis (16/10).

Guswanto menuturkan, temperatur ideal untuk wilayah perkotaan rata-rata maksimum adalah 31-34 derajat Celcius.

Guswanto mengaku, bergesernya matahari ke wilayah selatan Indonesia ini menyebabkan tidak ada awan yang menutup sinar matahari sehingga terasa secara langsung. Hal itu menyebabkan temperatur terasa sangat panas di sejumlah wilayah Indonesia.

"Ini juga menyebabkan pertumbuhan awan hujan itu juga sudah jarang di wilayah selatan," tambahnya.

Terkait potensi hujan, dia menjelaskan bahwa Indonesia sudah memasuki musim hujan sejak Agustus. Namun, karena wilayah yang luas maka periode musim hujan tidak dialami serentak di seluruh daerahnya.

Guswanto menjelaskan berdasarkan prakiraan BMKG, sekitar bulan November hampir semua daerah di Indonesia sudah mengalami musim hujan.