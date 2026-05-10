Ini Penyebab Denada Tidak Hadir saat Pernikahan Ressa Rossano

jpnn.com, JAKARTA - Anak Denada, Ressa Rossano menikah dengan kekasihnya, Fita di Banyuwangi, Jawa Timur baru-baru ini.

Akan tetapi, Denada ternyata tidak hadir saat pernikahan Ressa Rossano dan Fita tersebut.

"Ya (Denada tidak hadir)," kata Ressa Rossano saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Pria berusia 24 tahun itu mengaku tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Denada.

Adapun Ressa Rossano telah memberi tahu soal pernikahannya kepada Denada.

Namun, Denada yang tengah berada di luar negeri tidak bisa menghadiri pernikahan Ressa Rossano dan Fita.

"Ibu lagi di Singapura, Ressa (nikah) di Banyuwangi," bebernya.

Menurut Ressa Rossano, dirinya sudah memperkenalkan Fita kepada Denada melalui panggilan video.