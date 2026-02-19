Ini Penyebab Harga Nintendo Switch 2 Naik

jpnn.com - Harga konsol gim terbaru Nintendo Switch 2 berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Penyebabnya bukan karena penjualan yang buruk, melainkan lonjakan harga komponen memori global yang dipicu persaingan industri kecerdasan buatan (AI).

Nintendo sedang mempertimbangkan penyesuaian harga di tengah meningkatnya biaya produksi, terutama untuk komponen DRAM.

Saat diluncurkan pada 2025, konsol ini dijual seharga USD449,99 atau sekitar Rp7,5 juta.

Namun, harga tersebut dinilai sulit dipertahankan jika tekanan biaya terus berlanjut.

Presiden Nintendo, Shuntaro Furukawa, sebelumnya menyampaikan belum ada rencana langsung untuk menaikkan harga.

Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan penyesuaian apabila harga komponen terus melonjak.

Menariknya, potensi kenaikan harga terjadi justru ketika performa penjualan Switch 2 terbilang kuat.