menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ramadan » Berita Ramadan » Ini Penyebab Internet Sering Lemot Saat Malam Hari dan Ketika Sahur

Ini Penyebab Internet Sering Lemot Saat Malam Hari dan Ketika Sahur

Ini Penyebab Internet Sering Lemot Saat Malam Hari dan Ketika Sahur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Koneksi internet lemot akan menghambat pekerjaan baik di rumah, kantor, maupun tempat usaha. Foto: Biznet Home

jpnn.com, JAKARTA - Bulan Ramadan mengubah ritme harian. Waktu makan bergeser, jam tidur berkurang, dan kegiatan pun lebih banyak berlangsung di malam hari hingga dini hari.

Perubahan ini juga memengaruhi penggunaan internet. Tidak jarang masyarakat mengeluhkan koneksi yang terasa melambat, baik setelah waktu berbuka maupun menjelang sahur.

Ketika waktu luang bergeser ke malam dan dini hari, internet ikut “lembur” bersama penggunanya.

Baca Juga:

Di hari biasa, internet paling padat pada malam hari. Namun Ramadan mengubah pola itu. Setelah berbuka, aktivitas digital langsung meningkat. Lalu berlanjut setelah tarawih.

Namun, trafik tidak benar-benar turun. Menjelang sahur, grafik penggunaan naik lagi.

Laporan industri telekomunikasi mencatat adanya lonjakan trafik pada pukul 03.00 hingga 05.00 selama Ramadan. Jam yang dulu relatif sepi kini menjadi jam ramai baru. Internet tidak lagi punya satu puncak kesibukan, tetapi dua hingga tiga gelombang dalam sehari.

Baca Juga:

Kenapa Internet Terasa Lebih Lemot?

Internet sedang ramai. Banyak rumah menggunakan jaringan secara bersamaan. Dalam satu rumah, beberapa perangkat aktif sekaligus. Di level area, banyak pelanggan berbagi jalur distribusi yang sama. Bandwidth pun terbagi.

Ramadan menunjukkan kebutuhan internet kini tidak lagi mengikuti jam konvensional. Malam dan sahur menjadi waktu krusial.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI