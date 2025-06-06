Ini Penyebab Internet Sering Lemot Saat Malam Hari dan Ketika Sahur

jpnn.com, JAKARTA - Bulan Ramadan mengubah ritme harian. Waktu makan bergeser, jam tidur berkurang, dan kegiatan pun lebih banyak berlangsung di malam hari hingga dini hari.

Perubahan ini juga memengaruhi penggunaan internet. Tidak jarang masyarakat mengeluhkan koneksi yang terasa melambat, baik setelah waktu berbuka maupun menjelang sahur.

Ketika waktu luang bergeser ke malam dan dini hari, internet ikut “lembur” bersama penggunanya.

Di hari biasa, internet paling padat pada malam hari. Namun Ramadan mengubah pola itu. Setelah berbuka, aktivitas digital langsung meningkat. Lalu berlanjut setelah tarawih.

Namun, trafik tidak benar-benar turun. Menjelang sahur, grafik penggunaan naik lagi.

Laporan industri telekomunikasi mencatat adanya lonjakan trafik pada pukul 03.00 hingga 05.00 selama Ramadan. Jam yang dulu relatif sepi kini menjadi jam ramai baru. Internet tidak lagi punya satu puncak kesibukan, tetapi dua hingga tiga gelombang dalam sehari.

Kenapa Internet Terasa Lebih Lemot?

Internet sedang ramai. Banyak rumah menggunakan jaringan secara bersamaan. Dalam satu rumah, beberapa perangkat aktif sekaligus. Di level area, banyak pelanggan berbagi jalur distribusi yang sama. Bandwidth pun terbagi.