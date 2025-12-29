menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ini Penyebab Jaja Miharja Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Ini Penyebab Jaja Miharja Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Ini Penyebab Jaja Miharja Kembali Dirawat di Rumah Sakit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jaja Miharja saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Jaja Miharja dikabarkan kembali dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu.

Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh anak Jaja Miharja, Vita. Dia mengatakan bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit dan sudah diizinkan pulang.

"Iya sudah (diizinkan pulang ke rumah)," ungkap Vita saat dihubungi awak media baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurutnya, kondisi Jaja Miharja sekarang sudah jauh lebih membaik.

Meski demikian, aktor berusia 81 tahun itu masih harus mengonsumsi obat.

"Masih (minum obat). Sekitar 12 obat setiap minum," beber Vita.

Baca Juga:

Selain itu, Vita mengungkap penyebab Jaja Miharja sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Dia menyebut host Kuis Dangdut itu mengalami masalah pada bagian kaki.

Aktor sekaligus penyanyi, Jaja Miharja dikabarkan sempat dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI