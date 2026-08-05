Ini Penyebab Kabupaten Bandung Dapat Jatah Sekolah Rakyat Lebih Banyak

jpnn.com - KABUPATEN BANDUNG - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjelaskan penyebab Kabupaten Bandung mendapat alokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) lebih banyak dibandingkan daerah lain.

Penentuan lokasi tersebut, kata dia, didasarkan pada data kemiskinan ekstrem agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang dibutuhkan.

Menurut Dudung, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ditetapkan berdasarkan pemetaan tingkat kemiskinan ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.

Data tersebut dihimpun secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

"Pertimbangannya dilihat dari tingkat kemiskinan. Titik-titik itu hasil laporan kepala desa, kecamatam, hingga kabupaten yang menentukan," kata Dudung saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Soreang, Kabupaten Bandung pada Rabu (5/8).

Dia menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat harus tepat sasaran sehingga mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.

"Masa Sekolah Rakyat ada di Kota Bandung, kan tidak mungkin. Jadi, harus di daerah-daerah yang memang perlu dijangkau, jangan sampai angka kemiskinan ini semakin meningkat," tuturnya.

Dudung menjelaskan, program Sekolah Rakyat merupakan instruksi langsung presiden sebagai upaya memutus rantai kemiskinan sekaligus menekan angka putus sekolah.