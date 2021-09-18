Ini Penyebab Kecelakaan Jip Wisata di Gunung Bromo, 2 Orang Tewas
jpnn.com - Sebanyak dua orang wisatawan meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal kendaraan jip di jalur wisata Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jumat (29/5/2026).
Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menyebut dua korban meninggal dunia tersebut merupakan sopir kendaraan yakni MS warga Kabupaten Malang, serta seorang wisatawan YWA.
"Kendaraan diduga mengalami rem blong saat melintasi jalan menurun dan tikungan tajam sehingga pengemudi kehilangan kendali lalu menabrak tebing sebelum akhirnya terguling," kata Agung, Jumat.
Kecelakaan terjadi di Jalan Umum Jurusan Penanjakan-Lautan Pasir tepatnya di tikungan letter S Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, saat kendaraan berjenis jip bernomor polisi BG 1478 EF melaju dari arah utara menuju selatan.
AKBP Agung menjelaskan pengemudi kendaraan tewas di lokasi kejadian, sementara wisatawan YWA meninggal dalam perjalanan menuju Puskesmas Sukapura, Kabupaten Probolinggo, akibat dugaan pendarahan dalam pada bagian perut.
Sementara itu, tiga penumpang lainnya yakni FR, ZH, dan FNN luka dan telah menjalani penanganan medis.
Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyebut faktor utama kecelakaan diduga karena rem kendaraan kurang berfungsi ditambah kondisi jalan menurun dan tikungan yang cukup tajam.
Selain itu, petugas juga menduga pengemudi kurang berhati-hati dan tidak mampu mengontrol laju kendaraan saat melintas di lokasi kejadian sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
