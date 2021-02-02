Ini Penyebab Kecelakaan Maut Tewaskan 2 Orang di Sidoarjo

TKP kecelakaan maut.. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo menyatakan kurangnya konsentrasi pengemudi mobil diduga menjadi penyebab kecelakaan maut yang menewaskan dua orang di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa dini hari.

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Yudhi Anugrah Saputra menjelaskan mobil minivan yang dikendarai oleh seorang pria berinisial IF, 38 tahun, melaju dari arah Pasuruan menuju Sidoarjo sebelum menabrak seorang pengendara sepeda listrik berinisial KH, dan seorang pesepeda berinisial MA di Jalan Raya Candi, Sidoarjo.

"Saat melintas di Jalan Raya Candi tepatnya di depan Pabrik Gula (PG) Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pengemudi diduga kurang konsentrasi saat berkendara sehingga tidak dapat menghindari dua kendaraan tanpa motor yang berada di depannya," kata Yudhi, Selasa (24/3/2026).

Benturan keras menyebabkan kedua korban mengalami luka berat di lokasi kejadian sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RT Notopuro Sidoarjo.

Polisi kini telah mengamankan barang bukti berupa kendaraan yang terlibat beserta pengemudi mobil, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, termasuk pengumpulan keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi.

Selanjutnya, menurut Yudhi, kasus tersebut kini telah dilimpahkan kepada Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Sat Lantas Polresta Sidoarjo untuk proses hukum lebih lanjut.

Yudhi mengimbau masyarakat khususnya bagi para pengguna jalan untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara pada waktu rawan.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada, menjaga kecepatan, serta memperhatikan kondisi sekitar agar keselamatan di jalan tetap terjaga," katanya.(ant/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI