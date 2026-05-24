Ini Penyebab Kecelakaan Mobil Anggota DPR Gus Hilman di Tol Pasuruan-Probolinggo KM 834

jpnn.com, PROBOLINGGO - Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Probolinggo Kota Aipda Muhammad Taufik Rahadian mengatakan penyebab kecelakaan mobil anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi (Gus Hilman) diduga karena sopirnya mengantuk, Minggu (24/5/2026).

Kesimpulan awal tersebut didapatkan setelah petugas kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

"Kami sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Diduga pengemudi Innova kurang konsentrasi (mengantuk) terhadap kendaraan yang ada di depannya," kata Taufik saat dihubungi melalui sambungan telepon di Kota Probolinggo, Minggu (24/5/2026).

Menurut ia, kendaraan Innova yang dikemudikan Mahrus Ali membawa tiga penumpang, yakni Gus Hilman, Alex Anwaruh, dan Adinda Najwa. Mobil melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan atau melaju dari timur ke barat.

"Sopir Innova saat mengemudi kurang konsentrasi atau mengantuk sehingga mobilnya melaju tidak terkendali hingga menabrak bak belakang sebelah kanan dump truk yang berjalan di lajur kiri dan berada di depannya," tuturnya.

Benturan keras di lajur kiri tersebut mengakibatkan kendaraan yang ditumpangi Gus Hilman bersama stafnya mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan hingga dua orang penumpangnya meninggal dunia.

Saat ditanya terkait penetapan tersangka dalam peristiwa kecelakaan yang menewaskan dua orang tersebut, Taufik mengatakan Satlantas Polres Probolinggo belum menetapkan tersangka karena masih melakukan penyelidikan yang mendalam.

Sebelumnya, mobil anggota Komisi X DPR RI Gus Hilman mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo KM 834 di Desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Sabtu (23/5) sore, yang mengakibatkan dua orang tewas di lokasi kejadian.